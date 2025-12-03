03.12.2025 22:23:38

Aktien New York Schluss: Erholung geht weiter - Zinshoffnung bleibt

NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger haben am Mittwoch bei US-Aktien weiter zugegriffen. Im Fokus standen Wirtschaftsdaten, die am Gesamtbild einer nächste Woche erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed nichts änderten. Nach einem zunächst noch zähen Start ging die jüngste Erholungsrally noch etwas weiter.

Mit 47.882,90 Punkten konnte der Dow Jones Industrial ein Plus von 0,86 Prozent über die Ziellinie bringen. Seine Rückkehr bis nahe an die 48.000-Punkte-Marke bescherte dem Leitindex der Wall Street seinen höchsten Stand seit Mitte November.

Andere Indizes konnten zwar nicht ganz Schritt halten, erreichten aber auch ihre höchsten Stände seit etwa drei Wochen: Beim marktbreiten S&P 500 reichte es am Ende für ein Plus von 0,30 Prozent auf 6.849,72 Zähler. Der zuletzt besser gelaufene NASDAQ 100 schaffte es mit 0,20 Prozent in die Gewinnzone. Er schloss mit 25.606,55 Punkten./tih/mis

