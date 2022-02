Aktien New York Schluss: Erholungsrally setzt sich mit gebremstem Tempo fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist am Mittwoch auf Erholungskurs geblieben. Wie schon am Dienstag legten allerdings die wichtigsten Aktienindizes auch zur Wochenmitte nicht mehr so dynamisch zu.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg um 0,63 Prozent auf 35 629,33 Punkte. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 gewann 0,94 Prozent auf 4589,38 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,80 Prozent auf 15 139,74 Punkte nach oben.

Die US-Börsen hatten im Januar unter der Aussicht auf eine unerwartet straffe Geldpolitik der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der hohen Inflation gelitten. Allerdings hatten sich Vertreter der Fed jüngst für ein besonnenes Vorgehen beim Tempo für Zinserhöhungen ausgesprochen, was die Anleger beruhigte./la/he