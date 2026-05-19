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19.05.2026 22:19:38

Aktien New York Schluss: Erneut Gewinnmitnahmen - auch bei der Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag weitere Gewinnmitnahmen verzeichnet. Der techlastige Auswahlindex NASDAQ 100 schaffte es kurzzeitig knapp ins Plus, schloss dann aber 0,61 Prozent tiefer bei 28.818,84 Punkten. Mit dem dritten Verlusttag in Folge nach einem Rekordhoch verpuffte erst einmal die Hoffnung, dass die zuletzt pausierende Erholungsrally, die vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) getragen wurde, weitergehen könnte.

Der marktbreite S&P 500 steht seit seiner Bestmarke vom vergangenen Donnerstag ebenfalls unter Druck. Für ihn ging es am Dienstag letztlich um 0,67 Prozent auf 7.353,61 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial - zu Wochenbeginn einziger Gewinner - verabschiedete sich 0,65 Prozent schwächer mit 49.363,88 Punkten. Sein Rekord datiert noch aus dem Februar und damit vor dem Beginn des Iran-Kriegs./gl/nas

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Die Börsen in Asien geben zur Wochenmitte nach. Der heimische Markt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex knüpfte derweil an die Vortagesgewinne an. An den US-Börsen ging es abwärts.
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