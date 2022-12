Aktien New York Schluss: Euphorie über Inflationsabschwächung verpufft

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anfangseuphorie am US-Aktienmarkt über erfreuliche Verbraucherpreise hat am Dienstag zunehmend Ernüchterung Platz gemacht. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rutschte kurzzeitig sogar ins Minus, nachdem er direkt zur Handelseröffnung mit 34 712 Punkten den höchsten Stand seit fast acht Monaten erreicht hatte. Zum Handelsende stand ein bescheidenes Plus von 0,30 Prozent auf 34 108,64 Punkte zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 behauptete einen Kursanstieg von 0,73 Prozent auf 4019,65 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann letztlich 1,09 Prozent auf 11 834,21 Zähler. Er enthält etliche Titel, die besonders deutlich von der Hoffnung auf einen nachlassenden Druck durch steigende Zinsen profitieren./gl/men