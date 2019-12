Aktien New York Schluss: Fast unverändert nach neuen Höchstständen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten Indizes am US-Aktienmarkt haben am Freitag erneut Rekordhöhen erklommen. Rasch aber folgten auf die moderaten Anstiege leichte Gewinnmitnahmen. Börsianer sprachen angesichts des für Aktionäre überraschend gut gelaufenen Jahres von einem ruhigen und entspannten Jahresausklang.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den impulsarmen Handel letztlich mit einem Plus von 0,08 Prozent auf 28 645,26 Punkte. Im Tagesverlauf am Freitag hatte der US-Leitindex sogar kurz die Marke von 28 700 Punkte getestet. Letztlich legte er in der Weihnachtswoche um 0,7 Prozent zu und verbuchte so die dritte Woche in Folge einen Gewinn.

Der marktbreite S&P 500 trat am Freitag nach einem Höchststand mit 3240,02 Punkten auf der Stelle. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 (NASDAQ 100) litt nach seinem Hoch zum Handelsauftakt ebenfalls unter Gewinnmitnahmen. Er gab um 0,08 Prozent auf 8770,98 Zähler nach./ck/he