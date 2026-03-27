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27.03.2026 21:23:38

Aktien New York Schluss: Fünfte Verlustwoche in Folge endet tiefrot

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag ihre Talfahrt fortgesetzt. Der anhaltende Iran-Krieg und die weiter steigenden Ölpreise mahnten die Anleger zur Vorsicht. Zudem drückte Chinas Entscheidung, vor dem erwarteten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Präsident Xi Jinping eine Handelsuntersuchung gegen die USA einzuleiten, auf die Stimmung.

Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine anfänglichen Verluste im Handelsverlauf aus und schloss 1,73 Prozent tiefer bei 45.166,64 Punkten. Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus.

Der marktbreite S&P 500 sank um 1,67 Prozent auf 6.368,85 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,93 Prozent auf 23.132,77 Punkte bergab. Damit verbuchten Dow und Nasdaq 100 trotz der zwischenzeitlichen Erholung Wochenverluste von 0,9 beziehungsweise 3,2 Prozent - es war die fünfte negative Woche in Folge./gl/jha/

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US-Börsen schließen deutlich tiefer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
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