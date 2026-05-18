Aktien New York Schluss: Gemeinsame Richtung fehlt - nur Dow im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Montag letztlich keine gemeinsame Richtung gefunden. Dass US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt hat, gab den Kursen letztlich wenig Schub. Ähnliches galt davor für iranische Medienberichte, wonach die USA dazu bereit seien, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend auszusetzen - eine Hauptforderung Teherans für für die Zustimmung zu einem Friedensabkommen und die Wiederöffnung der Straße von Hormus.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,32 Prozent auf 49.686,12 Punkte. Zum Rekordhoch von 50.512 Punkten aus dem Februar fehlen ihm damit allerdings 1,6 Prozent, nachdem er am Freitag - wie auch die anderen Indizes - sichtbar unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte.

Der marktbreite S&P 500, der erst am Donnerstag eine Bestmarke aufgestellt hatte, verlor am Ende 0,07 Prozent auf 7.403,05 Punkte. Für den am Donnerstag ebenfalls rekordhohen Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,45 Prozent auf 28.994,37 Zähler bergab./gl/he