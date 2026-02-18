|
Aktien New York Schluss: Gewinne - Fed tritt etwas auf die Kursbremse
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch die Kauflaune an den US-Aktienmärkten etwas gedämpft. Sie betonte im Protokoll ihrer Sitzung von Ende Januar die Risiken, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. Daraufhin gaben die Kurse einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Für den Leitindex Dow Jones Industrial blieb zur Schlussglocke ein Plus von 0,26 Prozent übrig. Mit 49.662,66 Punkten blieb der Dow unter der Marke von 50.000 Zählern, unter die er zuletzt gerutscht war.
Andere große Indizes schlugen sich zwar besser als der Dow, auch sie gaben aber ihre Gewinne teilweise wieder ab. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,80 Prozent auf 24.898,87 Punkte. Er hatte zuletzt stärker nachgegeben als der Dow und der marktbreite S&P 500. Letzterer legte zur Wochenmitte um 0,56 Prozent auf 6.881,31 Zähler zu./bek/he
