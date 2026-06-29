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29.06.2026 22:19:38
Aktien New York Schluss: Gewinne - Schnäppchenjäger sorgen für Nasdaq-Erholung
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rückschlag an der überwiegend mit Technologieaktien bestückten US-Börse Nasdaq haben Schnäppchenjäger am Montag wieder für deutliche Kurszuwächse gesorgt. Zudem verhalf die von Fusions- und Übernahmefantasien geprägte Stimmung in der Telekombranche Standardwerten zu Gewinnen.
Geopolitisch bleibt der Nahost-Konflikt im Blick, auch wenn das Interesse der Anleger zunehmend schwindet. Nach einer erneuten militärischen Eskalation am Persischen Golf hat der Iran einen weiteren Verhandlungstermin mit den Vereinigten Staaten im Unklaren gelassen. US-Präsident Donald Trump schrieb dagegen auf seiner Plattform Truth Social, dass sich Vertreter der USA und des Iran an diesem Dienstag in Katar treffen werden, ohne aber Angaben zum Ziel der Gespräche zu machen.
Der Dow Jones Industrial ging mit einem Aufschlag von 0,59 Prozent auf 52.182,74 Zähler aus dem Tag. Damit kletterte der bekannteste Wall-Street-Index wieder in Richtung seines jüngsten Rekordhochs, das er am vergangenen Donnerstag bei etwas über 52.655 Punkten erreicht hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,18 Prozent auf 7.440,43 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg nach zeitweise abbröckelnden Erholungsgewinnen und einem kurzen Ausflug in die Verlustzone letztlich um 2,25 Prozent auf 29.774,75 Zähler./ck/he
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