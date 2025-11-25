25.11.2025 22:20:38

Aktien New York Schluss: Gewinne - Schwache Daten schüren Zinshoffnungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem durchwachsenen Handelsbeginn an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Enttäuschende Konjunkturdaten lieferten weitere Argumente für eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed im Dezember. So waren die Umsätze im Einzelhandel im September weniger gestiegen als erwartet. Zudem hat sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im November stärker als erwartet eingetrübt.

Der Dow stieg um 1,43 Prozent auf 47.112,45 Punkte und baute damit seine Vortagesgewinne deutlich aus. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,91 Prozent auf 6.765,88 Punkte. Bei dem technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 stand am Ende ein Plus von 0,58 Prozent auf 25.018,36 Punkte zu Buche, nachdem er im frühen Handel noch um mehr als 1,3 Prozent abgesackt war./la/he

