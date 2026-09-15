15.09.2026 22:18:38

Aktien New York Schluss: Hohe Ölpreise vor Zinsentscheid belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt ist es am Dienstag weiter bergab gegangen. Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed überwog bei den Anlegern die Vorsicht. Die wieder kräftig anziehenden Ölpreise verstärkten den Druck auf die Kurse.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent tiefer mit 52.093,11 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 7.585,73 Punkte nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 0,65 Prozent auf 28.938 Punkte. Er war zu Wochenbeginn wegen der Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI), die besonders die Halbleitertitel belastet hatte, stärker als die anderen Indizes unter Druck geraten. Diese konnten sich nun teilweise etwas erholen./gl/nas

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