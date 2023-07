Aktien New York Schluss: Inflationsrückgang lässt vor allem Tech-Werte steigen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der unerwartet deutliche Rückgang der Inflation hat am Mittwoch an den US-Börsen insbesondere den Technologiewerten weiteren Schwung verliehen. Die aktuelle Teuerungsrate in Höhe von drei Prozent ist die niedrigste seit etwas mehr als zwei Jahren. Zwar scheint laut Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen nun vonseiten der US-Notenbank eine moderate Zinserhöhung zum Ende dieses Monats dennoch so gut wie sicher zu sein, darüberhinausgehende Zinserhöhungserwartungen aber könnten einen Dämpfer erhalten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) baute seine jüngsten Gewinne etwas aus und legte um 0,25 Prozent auf 34 347,43 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,74 Prozent auf 4472,16 Zähler.

Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,24 Prozent auf 15 307,23 Punkte nach oben. Er notiert mittlerweile auf dem Niveau von Januar 2022 und profitierte damit besonders von dem deutlichen Rückgang der Anleiherenditen nach Veröffentlichung der Preisdaten. Denn fallen die Zinsen, werden auch die zukünftigen Gewinne der Tech-Unternehmen am Markt wieder höher bewertet./la/he