Aktien New York Schluss: Konjunktursorgen lassen Tech-Werte einbrechen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Stabilisierung ist es am Montag an den US-Börsen zu einem Ausverkauf bei Technologiewerten gekommen. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und des Kahlschlags am Staatsapparat macht sich in den USA zunehmend Angst vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft breit. Mittlerweile wird sogar befürchtet, dass die Vereinigten Staaten als größte Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession abrutschen könnten. Unter diesen Sorgen litten vor allem die konjunktursensiblen Tech-Werte. Im Gegenzug legten die als sicher geltenden US-Staatsanleihen zu.

Der technologielastige Index NASDAQ 100 sackte um 3,81 Prozent auf 19.430,95 Punkte ab. Es war der größte Tagesverlust seit 2022. Aktuell bewegt sich das Börsenbarometer auf dem Niveau von September. Der umfassendere Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) knickte gar um 4 Prozent ein.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,70 Prozent auf 5.614,56 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 2,08 Prozent auf 41.911,71 Punkte ein./la/ngu