26.08.2026 22:18:38

Aktien New York Schluss: Kurse stagnieren vor Nvidia-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die anfangs freundlichen US-Börsen haben am Mittwoch letztlich keine gemeinsame Richtung gefunden. Vor den nachbörslich angekündigten und mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen von NVIDIA kamen die Aktienkurse insgesamt nur wenig von der Stelle. Die Anleger scheuten eine klare Positionierung. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,21 Prozent tiefer mit 53.463,88 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,02 Prozent auf 7.675,70 Zähler nach unten. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,05 Prozent auf 29.224,52 Punkte. Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt waren die Indizes am Dienstag gestiegen./gl/he

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Nach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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