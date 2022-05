Aktien New York Schluss: Kurssprung - Fed-Aussagen begeistern Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch mit ihren Aussagen zur künftigen Geldpolitik die amerikanischen Aktienmärkte beflügelt. Die Währungshüter hoben wie schon weithin erwartet im Kampf gegen die Inflation den Leitzins deutlich um 0,5 Prozentpunkte an. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell, dass noch größere Zinsschritte um beispielsweise 0,75 Punkte derzeit aber nicht in Erwägung gezogen würden.

Der freundlich gestartete Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schüttelte seine zwischenzeitliche Lustlosigkeit ab und gewann am Ende 2,81 Prozent auf 34 061,06 Punkte. Er hatte sich bereits seit Wochenbeginn moderat erholt, war am Montag zeitweise aber noch auf den tiefsten Stand seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar abgerutscht.

Der marktbreite S&P 500 drehte am Mittwoch nach dem Zinsentscheid ins Plus und verabschiedete sich 2,99 Prozent fester bei 4300,17 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann nach anfangs herben Verlusten sogar 3,41 Prozent auf 13 535,71 Punkte. Beide Indizes waren zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2021 gefallen. Technologiefirmen sind angesichts ihrer eher höheren Verschuldung besonders anfällig für steigende Zinsen. Dazu blieben die jüngsten Konjunkturdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft überwiegend hinter den Erwartungen zurück./gl/he