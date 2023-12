Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne - Dow auf Rekordkurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit zwischenzeitlichen Höchstständen und einer freundlichen Schlusstendenz sind die US-Aktienmärkte aus dem nachweihnachtlich sehr ruhigen Handel gegangen. Unterstützung kam von niedrigeren Renditen am Anleihemarkt. Die Verzinsung zehnjähriger Staatsanleihen gab am Mittwoch nach. Anleger setzen also weiterhin auf niedrigere Kapitalmarktzinsen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) kletterte im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von 37 683,70 Punkten und schloss 0,30 Prozent im Plus bei 37 656,52 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,14 Prozent auf 4781,58 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 erreichte ebenfalls ein Rekordhoch und stieg letztlich um 0,17 Prozent auf 16 906,80 Zähler./edh/he