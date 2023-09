Aktien New York Schluss: Lethargie vor Fed-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Der nahende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed lähmt die Risikobereitschaft der Anleger in New York. Am Montag schloss der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,02 Prozent höher mit 34 624,30 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,07 Prozent auf 4453,53 Punkte nach oben, während der technologielastige NASDAQ 100 um 0,15 Prozent auf 15 225,37 Punkte zulegte. Von Daten zum Immobilienmarkt gingen keine erkennbaren Impulse für die US-Börsen aus, die vor dem Wochenende deutlich unter Druck geraten waren.

Im Mittelpunkt steht die allgemeine Erwartung, dass es am Mittwoch keine erneute Zinserhöhung der amerikanischen Währungshüter geben wird und vielleicht auch Signale, dass die Zinsspirale ihr Ende erreicht. Laut Tonia Zimmermann vom Schweizer Fintech-Unternehmen UMushroom ist der Entscheid aber alles andere als klar. "Wie immer steht die Herausforderung, eine Balance zwischen Preis- und Wirtschaftsstabilität zu finden, im Mittelpunkt", sagte die Expertin./gl/jha/