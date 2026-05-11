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11.05.2026 22:19:38

Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Fokus bleibt auf dem Iran-Krieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der festgefahrenen Lage im Iran-Krieg sind die US-Börsen am Montag recht verhalten in die neue Woche gestartet. Die viel beachteten Technologie-Indizes NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) sowie das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 hatten im Handelsverlauf nur mit Mühe erneut Rekordstände erreicht, wenngleich die Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz weiter hoch ist. Am Ende legten die Indizes etwas zu, und auch der Dow Jones Industrial verzeichnete moderate Gewinne.

Der Leitindex Dow stieg um 0,19 Prozent auf 49.704,47 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 7.412,84 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,29 Prozent auf 29.320,66 Punkte.

Mangelnde Fortschritte in den Gesprächen rund um eine Beendigung des Iran-Kriegs ließen die Anleger vorsichtig agieren. Sie warteten zudem auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen. Diese könnten Hinweise darauf liefern, wie sich die höheren Ölpreise auf die Kaufkraft auswirken und was sich daraus für die Geldpolitik ableiten lässt./la/he

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