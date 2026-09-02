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02.09.2026 22:23:38
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Ölpreise recht stabil
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Schwächephase hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch wieder Tritt gefasst. Für etwas Beruhigung sorgte, dass sich die Ölpreise trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran recht stabil präsentiert hatten. Die Lage im Nahen Osten bleibt aber angespannt.
Der Dow stieg um 0,56 Prozent auf 53.061,95 Prunkte und beendete so eine dreitägige Verlustserie. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 7.666,60 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,23 Prozent auf 29.143,33 Punkte zu./la/he
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