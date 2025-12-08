Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-
08.12.2025 22:15:38

Aktien New York Schluss: Moderate Verluste vor US-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,45 Prozent bei 47.739,32 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,35 Prozent auf 6.846,51 Zähler ein. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,25 Prozent auf 25.627,95 Punkte abwärts.

"Man ist sich in der Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll", stellte Gunter Deuber fest, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International. Das duale Mandat der US-Notenbank aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung führe aktuell zu einem Zielkonflikt. Da die Inflation trotz der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump aber bisher geringer ausgefallen sei als erwartet, dürfte eine Zinssenkung das wahrscheinlichere Szenario sein, so Deuber./edh/jha/

