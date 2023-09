Aktien New York Schluss: Mühsame Stabilisierung nach schwacher Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich nach ihren deutlichen Vortagsverlusten am Freitag lediglich ein wenig stabilisiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,31 Prozent tiefer mit 33 963,84 Punkte, womit er ein Wochenminus von 1,9 Prozent verbuchte. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,23 Prozent auf 4320,06 Punkte.

Einzig der NASDAQ 100 behauptete dank deutlicher Kursgewinne einiger Schwergewichte wie NVIDIA und der Facebook-Mutter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) ein Plus von 0,05 Prozent auf 14 701,10 Punkte. Auf Wochensicht bedeutete das für den technologielastigen und deshalb besonders zinssensiblen Auswahlindex aber einen Kursabschlag von 3,3 Prozent.