Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung bleibt aus - Dow sinkt

NEW YORK (dpa-AFX) - An der US-Technologiebörse Nasdaq ist eine Erholung am Freitag nach dem jüngsten Kursrutsch fehlgeschlagen. Die weiter steigenden Ölpreise wegen der Krise im Nahen Osten mahnen Anleger zur Vorsicht und schüren wenige Tage vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch Inflationsängste.

Der am Vortag um fast 3 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte September gesunkene Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 schloss am Freitag prozentual unverändert bei 28.957,53 Punkten. Auf Wochensicht verbuchte er ein Minus von 0,8 Prozent. Die im Tech-Sektor dominierende KI-Fantasie hat zuletzt einige Schrammen davongetragen. Die Debatte darüber, ob sich die immens hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz am Ende auszahlen werden, bestimmt nach wie vor das Bild.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag 1,23 Prozent auf 52.215,16 Zähler. Daraus ergibt sich eine Wochenbilanz von plus 0,4 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zum Wochenschluss um 0,52 Prozent auf 7.623,68 Punkte nach unten. Er verzeichnete damit für die beendete Handelswoche ein Minus von 0,5 Prozent.

Der Dow hat sich im Oktober bereits sichtbar von den zwei vorangegangenen, schwachen Monaten erholt. Dagegen ist der Nasdaq von seinem früh im Oktober erreichten Rekordhoch deutlich zurückgefallen. Im bisherigen Jahresverlauf liegt er aber immer noch vorn./ajx/he