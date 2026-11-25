NEW YORK (dpa-AFX) - Der technologielastige Nasdaq-100-Index (NASDAQ 100) hat sich am Mittwoch nach zunächst weiteren deutlichen Verlusten gefangen. Dass er trotz eines Absackens unter 25.000 Punkte kurz nach dem Börsenstart nicht auch noch unter das Tief vom Freitag fiel, erleichterte. Im weiteren Handelsverlauf setzte daraufhin eine allgemeine Erholung ein.

Vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag gab der Nasdaq 100 letztlich nur um 0,64 Prozent auf 26.046,90 Punkte nach. Im frühen Geschäft war es zeitweise um knapp 5 Prozent abwärts gegangen und damit fast auf das April-Tief am Freitag bei 24.910 Punkten.

Dem Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gelang nach einem Tagesverlust von etwas mehr als 2 Prozent der Dreh ins Plus. Er schloss 0,33 Prozent höher bei 50.182,95 Punkten. Der breite S&P 500 verringerte sein Minus zugleich auf 0,25 Prozent und damit auf 7.182,78 Zähler.

Die zahlreichen US-Konjunkturdaten an diesem Tag bewegten nicht allzu sehr. Sie untermauerten alles in allem den Status quo einer hartnäckigen Inflation bei zugleich robustem Wachstum. "Eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember hatten die Märkte bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist", erinnerte Marktanalyst Adam Vettese von der Investmentplattform Etoro.

Daran änderten die aktuellen Daten wenig. "Dank der starken Konjunktur fehlt der Druck, die Geldpolitik zu lockern, und die etwas höhere PCE-Kernrate spricht eher für straffere Zügel."/ck/zb