Aktien New York Schluss: 'Old Economy' gesucht - Meta-Einbruch belastet Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag zwiegespalten präsentiert. Während sehr negativ aufgenommene Nachrichten vom Facebook- und Instagram-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) die Technologiewerte belasteten, sorgten Unternehmen der "Old Economy" und Dow-Schwergewichte wie Caterpillar, McDonald's (McDonalds), Merck & Co (Merck) sowie Honeywell für eine freundliche Stimmung bei den Standardwerten.

So stieg der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,61 Prozent auf 32 033,28 Punkte, es war der fünfte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen. Der technologielastige NASDAQ 100 rutschte dagegen um 1,88 Prozent auf 11 191,63 Zähler ab. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,61 Prozent auf 3807,30 Punkte./bek/he