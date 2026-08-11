Aktien New York Schluss: Positive Iran-Signale wirken nicht lange

NEW YORK (dpa-AFX) - Signale eines möglichen Fortschritts hinsichtlich einer Einigung im Iran-Krieg haben den Anlegen am US-Aktienmarkt am Dienstag nicht lange gereicht. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,34 Prozent auf 53.791,85 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,32 Prozent auf 7.728,20 Zähler nach. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,33 Prozent auf 29.525,48 Zähler nach unten. In der Gruppe der "Magnificent 7" waren die Alphabet-A-Aktien (Alphabet A (ex Google)) mit minus 3,8 Prozent auffallend schwach.

Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif hatte gesagt, die Anzeichen der vergangenen Tage würden darauf hindeuten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Daraufhin gerieten die Ölpreise zeitweise unter Druck, legten schließlich aber wieder zu. Die Unsicherheit bleibt hoch, auch weil Hoffnungssignale bisher immer wieder enttäuscht wurden.

Die USA gehen nun davon aus, dass die durch den Krieg mit dem Iran verursachten Unterbrechungen der Ölversorgung bis Ende nächsten Jahres etwa 600.000 Barrel pro Tag erreichen werden, da der Konflikt die Lieferungen über die wichtige Meerstraße von Hormus weiterhin beeinträchtigt. Die Auswirkungen der Störungen der globalen Energiemärkte dürften also vorerst kaum abgemildert werden.

Wegen steigender Ölpreise nehmen die Sorgen um eine anziehende Inflation nicht ab. Die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten für den Monat Juli werfen daher ihren Schatten voraus. Es wird ein leichter Rückgang der Inflationsrate auf 3,4 Prozent erwartet. Spekulationen auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres dürften dann zumindest erst einmal nicht weiter angeheizt werden, nachdem diese bereits ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag eingedämmt hatte./ajx/he