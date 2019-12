Aktien New York Schluss: Rekorde - 'Anleger jagen dem Markt hinterher'

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am letzten Handelstag der Woche haben Anleger in den USA zu Aktien gegriffen. Die großen Börsenindizes erklommen am Freitag erneut historische Höchststände. "Anleger jagen jetzt dem Markt hinterher", sagte Analyst Kenneth Worthington von der Bank JPMorgan. Der Dow Jones Index (Dow Jones 30 Industrial) stieg um 0,28 Prozent auf 28 455,09 Punkte. Auf Wochensicht brachte er es auf einen Gewinn von gut einem Prozent. Seit Jahresbeginn steht für den Dow ein beachtliches Plus von 22 Prozent zu Buche.

Investoren setzen zum Jahresende verstärkt auf US-Aktien: Laut der Bank of America flossen in der vergangenen Woche 16,6 Milliarden US-Dollar in US-Aktien. "Der größte Zufluss seit 13 Wochen", sagte Analyst Michael Hartnett. Schwergewichte stünden auf den Kauflisten ganz oben. Mehr als 10 Milliarden Dollar flossen demnach in Titel mit ohnehin schon hohem Börsenwert. JPMorgan-Experte Worthington sagte, Investoren zögen Mittel aus Geldmarktfonds ab und leiteten diese in Aktien um.

Neue historische Höchstmarken meldeten auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige NASDAQ 100. Der S&P 500 rückte um 0,49 Prozent auf 3221,22 Zähler weiter vor und der Nasdaq 100 um 0,43 Prozent auf 8678,49 Punkte. Beide Börsenbarometer sind nunmehr sieben Handelstage in Folge auf neue Rekordmarken geklettert./bek/jha/