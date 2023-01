Aktien New York Schluss: Rezessionsängste halten Anleger in Schach

NEW YORK (dpa-AFX) - Belastet von Konjunkturbefürchtungen haben die US-Aktienmärkte auch am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend von einer weitgehend stagnierenden US-Wirtschaft berichtet. Das hatte Ängste vor einer Rezession in der weltweit größten Volkswirtschaft angeheizt. Zudem belasteten jüngste Daten, die einen Rückgang der US-Verbrauchernachfrage und der Unternehmensinvestitionen signalisierten.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Minus von 0,76 Prozent bei 33 044,56 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel ebenfalls um 0,76 Prozent auf 3898,85 Zähler und der technologielastige NASDAQ 100 büßte 1,00 Prozent auf 11 295,67 Punkte ein./edh/mis