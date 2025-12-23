23.12.2025 22:17:38

Aktien New York Schluss: Robuste Konjunkturdaten sorgen für moderate Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor Heiligabend haben die US-Börsen moderat zugelegt. Robuste Konjunkturdaten stützen am Dienstag den Aktienmarkt, dämpften aber zugleich etwas die Hoffnungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen. So war die Industrieproduktion im November stärker als erwartet gestiegen. Zudem wuchs die Wirtschaft im Sommer überraschend deutlich. Im dritten Quartal zog das Bruttoinlandsprodukt laut einer ersten Schätzung zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent an.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,16 Prozent auf 48.442,41 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 6.909,79 Punkte nach oben. Er näherte sich damit weiter seinem Ende Oktober erreichten Rekordhoch von gut 6.920 Punkten. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 gewann am Dienstag 0,50 Prozent auf 25.587,83 Punkte.

An Heiligabend findet in New York ein verkürzter Handel statt. Am 1. Weihnachtsfeiertag sind die US-Börsen geschlossen. Am Freitag läuft das Geschäft wieder wie üblich./la/he

