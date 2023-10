Aktien New York Schluss: Robuster Markt - Öl und Rüstung gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag auf ihrem Erholungspfad geblieben. Die Unsicherheit im frühen Handel angesichts des Angriffs der islamistischen Hamas auf Israel wich im Verlauf aus dem Markt, die wichtigsten Indizes schlossen letztlich im Plus. Papiere aus dem Öl - und Rüstungssektor waren gefragt, jene von Fluggesellschaften hatten das Nachsehen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gewann 0,59 Prozent auf 33 604,65 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete einen Aufschlag von 0,63 Prozent auf 4335,66 Punkte und der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,49 Prozent auf 15 047,16 Zähler zu.

Anleger hoffen zudem, dass die in der vergangenen Woche noch auf den höchsten Stand seit 16 Jahren gekletterten Renditen in den USA nun etwas zurückgehen und die Anleihekurse im Gegenzug steigen. Dies könnte Aktien Auftrieb geben. In Europa waren Staatspapiere zu Wochenbeginn gefragt, Anleger suchten Sicherheit. In den Vereinigten Staaten fand indes am Montag wegen des Feiertags "Columbus Day" am Anleihemarkt kein Kassahandel statt, während die New Yorker Aktienbörsen offen waren.

Der Tag stand unter dem Eindruck der Angriffe der islamistischen Hamas auf Israel. An den Märkten wird nun eine Ausweitung des Konflikts befürchtet. Zwar haben sich einige Länder wie Saudi-Arabien Israel zuletzt tendenziell angenähert. Das Verhältnis zu Iran ist aber nach wie vor schlecht. Zudem gilt das Land als Unterstützer von Hamas. Iran liegt auch direkt an der Straße von Hormus, die für den Seetransport von Rohöl eine erhebliche Bedeutung hat. Dementsprechend zogen die Ölpreise zum Wochenauftakt deutlich an./ajx/he