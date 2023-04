Aktien New York Schluss: Schwach - Erneut Sorgen um US-Bankensektor

NEW YORK (dpa-AFX) - In die US-Börsen ist am Dienstag nach einem weitgehend stabilen Verlauf Druck gekommen. Anleger zeigten sich zunehmend nervöser angesichts der nachbörslich erwarteten Zahlen der Techgiganten Microsoft und der Google-Mutter Alphabet. Der Quartalsbericht der US-Regionalbank First Republic entfachte außerdem erneut Sorgen um den US-Bankensektor. Zudem enttäuschte der Paketdienst UPS mit einem vorsichtigeren Ausblick. Eine deutliche Eintrübung der Verbraucherstimmung im April tat ein Übriges.

Der Dow Jones (Dow Jones 30 Industrial) gab letztlich um 1,02 Prozent auf 33 530,83 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,58 Prozent auf 4071,63 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 büßte 1,89 Prozent auf 12 725,11 Punkte ein.

Konjunkturseitig waren die Daten vom Häusermarkt zwar besser als erwartet ausgefallen, doch das vom Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen blieb deutlich hinter den Schätzungen zurück. Belastet wurde der Indikator durch spürbar eingetrübte Erwartungen, die laut dem Marktforschungsinstitut weiterhin auf eine Rezession hindeuten./ck/zb