Aktien New York Schluss: Schwach - Weniger Rendite-Chancen mit Aktien

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt haben die Aussichten auf vielleicht nochmals steigende Zinsen die Stimmung am Dienstag wieder erheblich getrübt. Um risikoreichere Anlagen wie Aktien machten Anleger einen Bogen, weil vermeintlich sichere Investments mittlerweile hohe Renditen abwerfen und daher bevorzugt werden. Die Zinssorgen gepaart mit Signalen einer nachlassenden Konjunktur beendeten die jüngste Stabilisierung an den US-Börsen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ging 1,14 Prozent schwächer bei 33 618,88 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,47 Prozent auf 4273,53 Punkte. Techwerte büßten noch etwas mehr ein als Standardwerte, ihr Auswahlindex NASDAQ 100 schloss 1,51 Prozent tiefer bei 14 545,83 Punkten.

Auch die US-Verbraucher werden vorsichtiger. Ihre Stimmung trübte sich im September überraschend deutlich ein, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board mitteilte. Hinzu kommt als Unsicherheitsfaktor die nahende mögliche Haushaltssperre in den USA, die die Nerven der Anleger strapaziert./ajx/he