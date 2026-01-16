|
16.01.2026 22:17:38
Aktien New York Schluss: Schwerfälliger Wochenausklang
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag nur wenig bewegt geschlossen. Für etwas Unsicherheit sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump im Rennen um den Chefposten bei der US-Notenbank Fed. Konjunkturdaten aus den USA spielten kaum eine Rolle. Die Industrieproduktion war im Dezember stärker als erwartet gestiegen.
Der Dow Jones Industrial endete 0,17 Prozent tiefer bei 49.359,33 Punkten. Daraus resultierte ein Wochenverlust von 0,3 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,06 Prozent auf 6.940,01 Zähler abwärts. Der von Technologiewerten geprägte NASDAQ 100 sank um 0,07 Prozent auf 25.529,26 Punkte, woraus sich ein Wochenminus von knapp einem Prozent ergab./edh/nas
