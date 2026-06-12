12.06.2026 22:21:38

Aktien New York Schluss: SpaceX-Börsengang und Lage in Nahost helfen Kursen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der erfolgreiche SpaceX-Börsengang und zunehmende Hinweise auf einen möglichen Frieden im Nahen Osten haben den US-Börsen am Freitag weitere Gewinne beschert. Diese fielen allerdings nicht so fulminant wie am Vortag aus. Zum Handelsende notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,70 Prozent höher bei 51.202,26 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,50 Prozent auf 7.431,46 Punkte.

Für den schon vortags besonders starken, technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es mit dem SpaceX-Börsengang um weitere 0,64 Prozent auf 29.635,95 Punkte hoch. Ihm halfen auch die erneut starken Halbleiterwerte. Sorgen am Markt, dass Anleger im Tech-Sektor massiv von gut gelaufenen Titeln in SpaceX umschichten könnten, bewahrheiteten sich zunächst nicht./gl/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:31 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen