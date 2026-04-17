Aktien New York Schluss: Starker Wochenausklang - Straße von Hormus wieder offen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus hat am Freitag die Anleger in Jubelstimmung versetzt und den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe getrieben. Der US-Iran-Konflikt verliert damit etwas an Schärfe, Konjunktur- und Inflationssorgen wurden gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.

Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", hatte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mitgeteilt. US-Präsident Donald Trump hält jedoch an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Diese solle bestehen bleiben, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen seien, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Der technologielastige NASDAQ 100 sowie der marktbreite S&P 500 schraubten nach den Meldungen ihre jüngsten Rekorde weiter hinauf. Zum Handelsschluss stieg der Nasdaq 100 um 1,29 Prozent auf 26.672,43 Punkte und verbuchte damit ein Wochenplus von 6,2 Prozent. Neben geopolitischen Entspannungssignalen sorgte auch Optimismus mit Blick auf Technologien rund um Künstliche Intelligenz für Auftrieb. Der S&P 500 gewann am Feitag 1,20 Prozent auf 7.126,06 Zähler, womit sich auf Wochensicht ein Plus von 4,5 Prozent ergibt.

Für den Dow Jones Industrial ging es am Freitag um 1,79 Prozent auf 49.447,43 Punkte hoch. Das Wochenplus beläuft sich auf 3,2 Prozent. Im Gegensatz zur Nasdaq und zum S&P 500 hat der US-Leitindex bis zu seinem Rekord bei über 50.500 Punkten noch etwas Luft./ajx/he