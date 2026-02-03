03.02.2026 22:18:38

Aktien New York Schluss: Tagesverluste eingedämmt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag ihre zeitweise heftigen Verluste eingedämmt. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es letztlich aber immer noch um 1,55 Prozent auf 25.338,62 Punkte bergab, auch belastet vom Kurseinbruch des Zahlungsdienstleisters PayPal.

Der marktbreite S&P 500 verringerte seinen Tagesabschlag mit 6.917,81 Punkten auf 0,84 Prozent, während der Leitindex Dow Jones Industrial zum Ende noch 0,34 Prozent auf 29.240,99 Punkte verlor. Er hatte im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht.

Marktbeobachter konstatierten eine Rotation von Halbleiterwerten in konjunktursensiblere Branchen. Zudem nutzten Anleger den jüngsten, herben Rückschlag bei Edelmetallen nach einer Rally zum Kauf. Gold- und Silberpreis zogen daraufhin wieder deutlich an./gl/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street schließlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen