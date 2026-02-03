|
Aktien New York Schluss: Tagesverluste eingedämmt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag ihre zeitweise heftigen Verluste eingedämmt. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es letztlich aber immer noch um 1,55 Prozent auf 25.338,62 Punkte bergab, auch belastet vom Kurseinbruch des Zahlungsdienstleisters PayPal.
Der marktbreite S&P 500 verringerte seinen Tagesabschlag mit 6.917,81 Punkten auf 0,84 Prozent, während der Leitindex Dow Jones Industrial zum Ende noch 0,34 Prozent auf 29.240,99 Punkte verlor. Er hatte im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht.
Marktbeobachter konstatierten eine Rotation von Halbleiterwerten in konjunktursensiblere Branchen. Zudem nutzten Anleger den jüngsten, herben Rückschlag bei Edelmetallen nach einer Rally zum Kauf. Gold- und Silberpreis zogen daraufhin wieder deutlich an./gl/he
