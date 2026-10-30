30.10.2026 21:16:38

Aktien New York Schluss: Tech-Ausverkauf verschärft sich wegen Amazon und Intel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Nasdaq-Börse hat am Freitag ihren jüngsten Kursrutsch wegen zugespitzter Sorgen um den KI-Megatrend nochmals drastisch beschleunigt. Dieses Mal galten vor allem negative Geschäftsaussagen des Internetriesen Amazon und des Halbleiterherstellers Intel als Ursache. Außerdem stiegen die Ölpreise angesichts wachsender Sorgen über einen möglichen erneuten Militärschlag der USA im Iran.

Am Vortag hatte Alphabet (Alphabet A (ex Google)) die Befürchtung exzessiver KI-Ausgaben wieder angeheizt. Nun sackte der NASDAQ 100 noch rasanter um 3,46 Prozent auf 28.384,85 Punkte ab, was den größten Tagesverlust seit Anfang Juni bedeutete. Mit einem Rückfall, der sich seit dem Rekordhoch von Anfang Oktober auf mehr als zehn Prozent ausdehnte, erfüllte er zeitweise die Bedingung einer Korrektur. Trotz der Erholung in der ersten Wochenhälfte wurde seine Wochenbilanz noch mit zwei Prozent negativ. Im Oktober hat er sogar 6,7 Prozent verloren.

Andere Indizes schlossen sich dem Kursrutsch am Freitag etwas reduziert an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,82 Prozent auf 7.580,07 Punkte bergab. Der stärker von Standardwerten dominierte Dow Jones Industrial gab um 1,09 Prozent auf 51.770,31 Zähler nach. Seine Wochenbilanz liegt jetzt zwar auch im Minus, doch im Oktober ist sein Ergebnis mit einem Anstieg um 1,7 Prozent erfreulich./tih/he

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