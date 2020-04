Aktien New York Schluss: Tech-Gewinne dominieren - JPMorgan enttäuscht

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt haben am Dienstag einmal mehr die Technologiewerte das Geschehen dominiert. Für den Auswahlindex NASDAQ 100, der sich bereits am Vortag freundlich präsentiert hatte, ging es um 4,31 Prozent auf 8692,16 Punkte hoch. Amazon-Papiere markierten ein Rekordhoch. Auch die Standardwerte machten nach ihrem schwachen Wochenauftakt wieder Boden gut: Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gewann 2,39 Prozent auf 23 949,76 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 rückte um 3,06 Prozent auf 2846,06 Punkte vor.

Für Optimismus am Markt sorgten Exportdaten aus China, die besser als erwartet ausgefallen waren. Händler seien außerdem froh, dass die im Zuge der Coronavirus-Krise getroffenen Beschränkungen im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben der USA offenbar Wirkung zeigten, sagte Analyst David Madden von CMC Markets UK. Im besonders heftig von der Pandemie getroffenen US-Bundesstaat New York ist die Zahl der nach einer Infektion mit dem Virus gestorbenen Menschen weiter auf sehr hohem Niveau, aber stabil.

In den Fokus rückte zudem die startende Berichtssaison mit Quartalszahlen der Bank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und des Pharmakonzerns Johnson & Johnson (J&J) (JohnsonJohnson)./ajx/he