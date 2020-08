Aktien New York Schluss: Tech-Indizes erreichen Rekordhochs - Gute Daten helfen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hat dank guter Konjunkturdaten seine Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Die wichtigsten technologielastigen Aktienindizes schleppten sich am Dienstag sogar zu neuen Rekordhochs. Die Aufträge an Industrieunternehmen in den USA hatten im Juni stärker als erwartet zugelegt.

Der Dow ging 0,62 Prozent höher bei 26 828,47 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,36 Prozent auf 3306,51 Punkte zu. An der Technologiebörse Nasdaq rückte der NASDAQ 100 um 0,38 Prozent auf 11 096,54 Punkte vor. Der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) schaffte ein Plus von 0,35 Prozent./la/he