Aktien New York Schluss: Tech-Sektor von guten Unternehmensausblicken getragen

NEW YORK (dpa-AFX) - Gute Prognosen von Unternehmen aus dem Technologiesektor haben am Mittwoch am US-Aktienmarkt die Stimmung der Anleger im KI- und Halbleitersektor gehoben. Der NASDAQ 100 gewann 0,74 Prozent auf 29.742,60 Punkte.

Verhaltener ging es im Leitindex Dow Jones Industrial zu, der mit minus 0,04 Prozent auf 53.770,27 Zähler schloss. Der marktbreite S&P 500 verbuchte einen Zuwachs von 0,26 Prozent auf 7.748,50 Punkte.

Die Inflation in den USA war im Juli wie erwartet etwas zurückgegangen. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent. Im Juni hatte die Inflationsrate bei 3,5 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit diesem Rückgang gerechnet. Die Daten halten die Furcht vor steigenden Zinsen in Schach.

Mit Blick auf die Geopolitik gibt es weitere Anzeichen einer Entspannung in Nahost. Die im Zuge des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran Mitte Juni vereinbarte Waffenruhe soll nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen verlängert werden. Die Verlängerung könne weitere 60 oder sogar 90 Tage umfassen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von mit den Gesprächen vertrauten Personen. Zugleich stehe eine Einigung zwischen dem Iran und dem Oman für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus noch vor Samstag bevor, hieß es weiter./ajx/he