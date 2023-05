Aktien New York Schluss: Tech-Werte ziehen an - Optimismus im Schuldenstreit

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben am Donnerstag die konjunktursensiblen Technologiewerte ihre zur Wochenmitte erzielten Gewinne deutlich ausgebaut. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) aber legte nur etwas weiter zu. Insgesamt herrschte weiterhin Zuversicht, dass der politische Streit um die Schuldenobergrenze in der weltgrößten Volkswirtschaft rechtzeitig beigelegt wird. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zeigte sich mit Blick auf eine baldige Einigung zuversichtlich. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus wäre in der kommenden Woche möglich.

Der Dow machte zwischenzeitliche leichte Verluste wett und notierte am Ende 0,34 Prozent im Plus bei 33 535,91 Punkten. Am Mittwoch war das Börsenbarometer noch um 1,2 Prozent gestiegen, nachdem hochrangige Vertreter der Demokraten und Republikaner über das Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus zur Schuldenkrise von positiven Zeichen gesprochen hatten. Anfang Juni könnte ein Zahlungsausfall drohen, wenn keine Einigung erzielt wird.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,94 Prozent auf 4198,05 Zähler nach oben. Der NASDAQ 100 als Auswahlindex der Technologiewerte stieg um 1,81 Prozent auf 13 834,62 Punkte und erreichte so das Niveau von April 2022./la/ngu