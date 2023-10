Aktien New York Schluss: Überwiegend leichte Verluste nach starkem Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach dem starken Wochenauftakt zumeist etwas nachgegeben. Als leichte Belastung erwiesen sich am Dienstag die weiter steigenden Renditen am Anleihenmarkt, nachdem jüngste Konjunkturdaten überraschend robust ausgefallen waren und so erneut Inflationssorgen entfacht hatten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,04 Prozent auf 33 997,65 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,01 Prozent auf 4373,20 Punkte nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 0,33 Prozent auf 15 122,01 Zähler./la/he