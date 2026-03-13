13.03.2026 21:25:38

Aktien New York Schluss: Verluste - Iran-Krieg sorgt für schwache Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Ende einer schwachen Woche noch etwas tiefer in die Verlustzone gerutscht. Am Freitag drückten die Intensivierung des Iran-Kriegs und der damit einhergehende Anstieg der Ölpreise auf die Stimmung, nachdem im frühen Handel noch enttäuschende Konjunkturdaten die Hoffnungen der Anleger auf zumindest eine Leitzinssenkung der Notenbank in diesem Jahr wiedererweckt hatten. Die US-Wirtschaft war im Schlussquartal 2025 schwächer gewachsen als erwartet.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,26 Prozent auf 46.558,47 Punkte nach und fiel damit auf das Niveau von Ende November. Die fortdauernde, weitgehende Sperre der Straße von Hormus, einem Nadelöhr des globalen Öl- und Gashandels, und der damit verbundenen Inflationssorgen belasteten weiter.

Auf Wochensicht ergibt sich damit für den Dow ein Minus von zwei Prozent. "Die Anleger beginnen sich Sorgen zu machen, dass sich die Lage im Nahen Osten so lange hinziehen könnte, dass sie Auswirkungen auf die Wirtschaft hat", sagte Marktstratege Matt Maley vom Vermögensverwalter Miller Tabak.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,61 Prozent auf 6.632,19 Zähler und näherte sich damit weiter der viel beachteten 200-Tage-Durchschnittslinie. Sie gilt als Maß für den langfristigen Trend. Der technologielastige NASDAQ 100 büßte 0,62 Prozent auf 24.380,73 Punkte ein./la/mis

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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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