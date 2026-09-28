28.09.2026 22:19:38

Aktien New York Schluss: Verluste - Ölpreisanstieg und KI-Nachrichten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen haben die US-Börsen am Montag belastet. Zudem trübten Negativ-Schlagzeilen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung insbesondere im Technologiesektor. ChatGPT-Entwickler OpenAI setzt nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aus.

Der Dow Jones Industrial sank um 0,67 Prozent auf 51.481,51 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,77 Prozent auf 7.683,69 Zähler ein. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,08 Prozent auf 30.276,81 Punkte abwärts.

Enttäuschte Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran trieben die Ölpreise zu Wochenbeginn nach oben: Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November kostete zuletzt fast 106 US-Dollar./la/he

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US-Börsen beenden Handel im Minus -- ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
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