Aktien New York Schluss: Verluste - Ukraine-Krise verunsichert Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Die anhaltende Verunsicherung um den Krieg in der Ukraine sowie enttäuschende Daten zur Stimmung im US-Dienstleistungssektor machten anfängliche Kursgewinne zunichte. Trotz erneuter Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine verschärften sich russische Luftangriffe auf das Nachbarland. Dies sowie westliche Sanktionen gegen Russland trieben die Ölpreise auf den höchsten Stand seit 2008 und verursachten neue Rezessionssorgen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Minus von 0,29 Prozent bei 33 794,66 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,53 Prozent auf 4363,49 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 1,46 Prozent auf 14035,21 Punkte abwärts./edh/he