Aktien New York Schluss: Verluste - Unsichere Lage in Nahost

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem zuletzt starken Lauf haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Als Grund nannten Händler die Entwicklung der Ölpreise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli notierte zuletzt nur noch leicht im Minus, nachdem der Preis zuvor deutlich mehr nachgegeben hatte.

Iranische Medien meldeten mehrere Explosionen am Persischen Golf. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal", erwägen die USA, die Blockade der Straße von Hormuz wieder aufzunehmen. Die Anleger warteten auf Neuigkeiten zu einem möglichen Abkommen zwischen den USA und dem Iran, das den Öl - und Gastransport durch die strategisch wichtige Straße von Hormus wiederbeleben würde.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent tiefer bei 49.596,97 Punkten, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war. Der marktbreite S&P 500 erklomm zunächst ein Rekordhoch, drehte aber ins Minus und verlor letztlich 0,38 Prozent auf 7.337,11 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es am Ende um 0,12 Prozent auf 28.563,95 Punkte abwärts, nachdem der technologielastige Auswahlindex anfangs ebenfalls einen weiteren Höchststand markiert hatte./edh/he