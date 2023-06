Aktien New York Schluss: Von Konjunkturhoffnungen beflügelt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach sechs Verlusttagen in Folge haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag in Kauflaune gezeigt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 33 926,74 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,15 Prozent auf 4378,41 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 1,75 Prozent auf 14 945,91 Punkte.

Unterstützung kam von besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Diese hätten Hoffnungen genährt, dass die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden könnte, hieß es am Markt. So waren die Auftragseingänge langlebiger Güter im Mai zum Vormonat überraschend weiter gestiegen. Zudem kletterten die US-Hauspreise im April deutlich nach oben. Auch die Zahl der verkauften Neubauten im Mai legte unerwartet kräftig zu. Ferner hellte sich die Stimmung der Verbraucher im Juni stärker auf als erwartet./edh/he