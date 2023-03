Aktien New York Schluss: Zinsen und gute Vorgaben treiben US-Aktien an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich vor dem Wochenende in guter Verfassung präsentiert. Wieder sinkende Renditen im US-Anleihehandel sowie gute Vorgaben aus Asien und Europa verhalfen dem Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Freitag zu einem Plus von 1,17 Prozent auf 33 390,97 Punkte. Auf Wochensicht hat der Leitindex damit 1,7 Prozent gewonnen. Hinzu kamen solide Konjunkturdaten aus China.

Höhere Aufschläge hatten im Verlauf der Woche vor allem die gestiegenen Zinsen an den Kapitalmärkten verhindert. Sie drohen die Unternehmensgewinne zu schmälern und machen gleichzeitig Aktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv. Am Freitag fiel die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen aber wieder unter die Marke von vier Prozent, die sie am Mittwoch erstmals seit Mitte November überwunden hatte.

Der S&P 500 stieg am Freitag um 1,61 Prozent auf 4045,64 Punkte und überwand wieder die 4000er Marke. Noch stärker ging es mit dem Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 nach oben, der um 2,04 Prozent auf 12 290,81 Punkte zulegte. Hier schoben Schwergewichte wie Apple, Amazon und Tesla den Index an. Auch auf Wochensicht ließ der Nasdaq 100 mit einem Plus von 2,7 Prozent den Dow hinter sich./bek/he