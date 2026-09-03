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03.09.2026 22:17:38
Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen bescheren deutliche Gewinne
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat hat die US-Börsen am Donnerstag angetrieben. Die wichtigsten Aktienindizes stiegen um jeweils mehr als ein Prozent. Für Kauflaune sorgten Aussagen von Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank. Dieser hatte sich optimistisch geäußert, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt.
Der Dow Jones Industrial stieg um 1,18 Prozent auf 53.686,11 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,06 Prozent auf 7.747,71 Zähler nach oben. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 1,16 Prozent auf 29.482,32 Punkte./la/he
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