10.12.2025 22:13:38

Aktien New York Schluss: Zinssenkung treibt Dow kräftig an

NEW YORK (dpa-AFX) - Erfreut haben Anleger am Mittwoch die Zinssenkung der US-Notenbank Fed aufgenommen. Diese war zwar ganz überwiegend erwartet worden, doch die Notenbanker um Chef Jerome Powell rechnen im kommenden Jahr mit deutlich mehr Wachstum als bislang. Die Inflation dürfte unterdessen nachlassen.

Diese Nachrichten bescherten dem Leitindex Dow Jones Industrial den höchsten Stand seit Mitte November, als sich das Börsenbarometer zu einem Rekordhoch aufgeschwungen hatte. Zur Schlussglocke am Mittwoch stand für den Dow ein Aufschlag von 1,05 Prozent auf 48.057,75 Zähler zu Buche.

Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,67 Prozent auf 6.886,68 Punkte zu. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,42 Prozent nach oben auf 25.776,44 Punkte./bek/jha/

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX wenig verändert -- DAX etwas höher -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begeben sich am Donnerstag auf Richtungssuche. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
