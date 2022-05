Aktien New York: Schwache Unternehmenszahlen halten Anleger in der Defensive

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag im frühen Handel moderate Verluste verbucht. Enttäuschende Quartalsberichte einiger Technologiekonzerne trübten die zuletzt wieder aufgehellte Stimmung unter den Anlegern. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 33 865,92 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,2 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,64 Prozent auf 4260,01 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 fiel um 0,62 Prozent auf 13 371,96 Punkte

Am Vortag hatten sich die Leitindizes noch deutlich erholt und die Wochenbilanz etwas aufgehübscht. Die Volatilität an den Börsen bleibe erhöht, sagte Marktexperte Jim Reid von der Deutschen Bank. Neben den enttäuschenden Tech-Quartalsberichten verwies er auf fallende europäische Anleihekurse, den zuletzt erstarkten US-Dollar und wieder anziehende Ölpreise als Ausdruck der erhöhten Unsicherheit./edh/he